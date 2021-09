Guarda-redes da Seleção Nacional de futebol de praia diz que filho de 12 anos está desaparecido

O guarda-redes da seleção nacional de futebol de praia, Elinton Andrade, diz que o filho, de 12 anos, está desaparecido. O jogador recorreu às redes sociais para revelar que não consegue entrar em contacto com o filho de 12 anos.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Elinton Andrade (@elintonandrade)

Elinton Andrade afirma que o filho foi passar um período de férias ao Brasil com a mãe. Segundo a versão do jogador, a mãe impede o menor de atender as chamadas do pai e não dá a localização onde se encontram.O tribunal atribuiu a guarda da criança ao pai mas a mãe tem direito a períodos de férias com a criança. A mulher terá desaparecido com o filho em agosto.O jogador já apresentou queixa às autoridades e foi emitido um mandado de busca para localizar o rapaz.