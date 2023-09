Iniciativa 'A praia não é um cinzeiro' em ação no estádio de futebol de praia da Nazaré

A iniciativa 'A praia não é um cinzeiro', promovida pela Tabaqueira em conjunto com a FPF e com a Câmara Municipal da Nazaré e que pretende sensibilizar para a recolha e separação das beatas de cigarros, passou esta sexta-feira pela Nazaré, mais precisamente pela zona envolvente ao estádio de futebol de praia da vila.Alguns jogadores e voluntários marcaram presença no recinto, que acolhe a fase final do Campeonato de Elite de futebol de praia - a final opõe este domingo Sotão e Sp. Braga -, onde entregaram aos adeptos pequenos cinzeiros portáteis para que não sejam atiradas mais beatas para o chão, de forma a contribuir por um planeta mais amigo do ambiente.