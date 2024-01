Jordan deixa Sp. Braga e volta ao Sótão

Jordan Santos é reforço do Sótão para a nova temporada. O melhor jogador do mundo de 2019 terminou contrato com o Sp. Braga e está de regresso a casa, tendo assinado contrato com os vice-campeões nacionais.

O internacional português iniciou a carreira ao serviço do emblema da Nazaré, pelo qual se sagrou campeão nacional em 2009, antes de conquistar inúmeros troféus ao longo da carreira, com as camisolas de Belenenses, Sporting e Sp. Braga.

Aos 32 anos, Jordan Santos torna-se num importante reforço para a equipa de Édi Milhazes, que na época passada discutiu o título da Divisão de Elite com os guerreiros do Minho.