‘Madjer Cup’ de regresso à Figueira da Foz

Entre 21 e 23 de junho, a Figueira da Foz volta a ser o centro do futebol de praia, com a realização da 2.ª edição da Madjer Cup, prova inserida no Foz Plaza Figueira Beach Games.Depois do sucesso alcançado no ano passado, esta edição conta com mais de 300 participantes, de sete países diferentes – Portugal, Polónia, Espanha, Itália, Inglaterra, El Salvador e Estados Unidos da América -, num total de 18 equipas, distribuídas por sub-16 e sub-18. Estes números fazem deste evento o maior do género em todo o mundo.Os Warriors, de El Salvador, são os atuais campeões e vão defender o título nos areais da Figueira da Foz, num torneio promovido pela autarquia da Figueira da Foz.