Madjer Cup joga-se este fim-de-semana na Figueira da Foz

A 3.ª edição da Madjer Cup, competição internacional de futebol de praia destinada a jovens praticantes, vai disputar-se na Figueira da Foz entre os dias 9 e 11 de julho, ou seja, no próximo fim-de-semana.





A prova, que se realiza desde 2018 mas não teve edição em 2020 devido à pandemia da Covid-19, é disputada por equipas dos escalões sub-18 e sub-16, e assume-se como uma das principais plataformas de lançamento de jovens jogadores no futebol de praia.Este ano, a Madjer Cup conta com 11 equipas de cinco países. No Grupo A, em sub-16, estão apenas equipas portuguesas: Sótão, Chaves, Naval, Buarcos e Ilha. No Grupo B, jogam Rostocker Robben (Alemanha) RA 10 (Espanha), Pocariça e Buarcos. No Grupo C, Lazio Beach Soccer (Itália), Escola Amarelle (Espanha), Warriors SV (El Salvador) e Naval. Os dois últimos grupos são do escalão de sub-18.