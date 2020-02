Madjer despede-se do futebol de praia

É oficial. Aos 43 anos, Madjer despede-se de uma longa carreira no futebol de praia, recheada de dezenas de títulos e vitórias, e do clube do coração, o Sporting, onde jogou pela última vez. O abandono daquele que foi considerado o melhor jogador de sempre pela revista ‘France Football’ em 2019 foi oficializado numa entrevista ao ‘Jornal Sporting’, que também fez um longo tributo ao agora ex-jogador.

As juras de amor foram retribuídas por Madjer, que em declarações à publicação leonina salientou o orgulho por terminar a carreira de verde e branco: "No Sporting não vesti só a camisola, também vesti o coração e, quando é assim, o sabor das derrotas e das vitórias também é diferente". O ala explicou ainda o que o levou a tomar a decisão nesta altura. "Para além de fisicamente já não estar a 100% para acompanhar os ‘miúdos’, já me estava a preparar para terminar e queria terminar com um grande título", referiu, reconhecendo algum amargo de boca "de não ter dado mais títulos ao Sporting".

Avançado pede união leonina

A rematar, Madjer deixou um apelo à nação leonina: "Temos de nos unir de uma vez por todas. Quando deixarmos de ser os nossos maiores inimigos, voltaremos a ser o Sporting que os sportinguistas estavam habituados a ver."