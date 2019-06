Madjer lidera seleção portuguesa nos Jogos Europeus

Madjer lidera a lista final de 12 jogadores escolhidos pelo selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, para os Jogos Europeus, que decorrem de 21 a 31 de junho, em Minsk.Em relação à pré-convocatória com 15 futebolistas, Mário Narciso fez sair Pedro Mano, Pedro Silva e Ricardo Baptista, segundo divulgou esta sexta-feira Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial.A seleção portuguesa concentra-se na quarta-feira em Sesimbra, onde iniciará o estágio de preparação, com dois jogos de preparação com GD Alfarim, em 20 de junho, e GD Sesimbra, em 21, antes de viajar para a capital da Bielorrússia.Nos Jogos Europeus, a equipa das quinas integra o Grupo A, no qual defrontará em 25 de junho a Suíça, em 26 a Roménia e em 27 a Bielorrússia. Os dois primeiros seguem para as meias-finais.O Grupo B é formado por Espanha, Rússia, Itália e Ucrânia.Na edição de 2015, em Baku, Portugal conquistou a medalha de bronze, ao vencer a Suíça por 6-5 no jogo de atribuição do terceiro lugar, depois de cair nas meias-finais face à Rússia (1-2), que se sagraria campeã, na final com a Itália (3-2).As modalidades representadas nos Jogos Europeus, que terão a sua segunda edição, são atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.-Rúben Brilhante (ACD Sótão),-João Gonçalves (Casa Benfica de Loures),-Elinton Andrade (Flamengo/Bra),-André Lourenço (GR Amigos Paz),-Bruno Torres (Sporting de Braga),-Jordan Santos (Sporting de Braga),-Tiago Petrony (Sporting),-Rui Coimbra (Sporting),-Nuno Belchior (Sporting),-Bê Martins (Sporting de Braga),-Léo Martins (Sporting de Braga)-Madjer (Sporting)