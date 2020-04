Madjer sente falta do areal

Madjer, atual coordenador do futebol de praia da Federação Portuguesa de Futebol, teve uma tarde animada de conversa com os leitores de Record e mostrou-se animado com o futuro da modalidade que abraçou durante 22 anos. "Um dos objetivos é que mais clubes e praticantes entrem na modalidade. O FC Porto e o Benfica estão nesse lote, que fará parte do nosso crescimento", garantiu o três vezes campeão do Mundo, que confessou sentir "saudades do areal e da competição".

A conversa focou-se nas múltiplas conquistas de Madjer, considerado o melhor jogador de futebol de praia de sempre, mas sobretudo no futuro. "Existem diretrizes bem traçadas pela FPF no plano de desenvolvimento, que engloba o aumento de quadros competitivos, formação e a vertente feminina", reforçou, satisfeito pelo crescendo de popularidade do futebol de praia em Portugal. "É fruto de muita gente que continua a lutar diariamente. E passo a passo teremos o nosso espaço!", garantiu Madjer, salientando o "panorama de excelência" que se vive atualmente em Portugal.