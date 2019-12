Mário Narciso à chegada a Lisboa: «Vai ser difícil alguém fazer melhor»

A Seleção Nacional de futebol de praia chegou esta manhã ao aeroporto de Lisboa, depois de ter , onde foi recebida por muitos amigos e familiares em ambiente de festa."Quero agradecer aos jogadores pelo comportamento que tiveram, durante tantos jogos não tivemos um único castigo. Agora na cidade do futebol vou cortar o bigode, fiz a promessa e vou cumprir. Tenho este bigode desde estava na tropa", disse o selecionador Mário Narciso, radiante pela conquista."Vai ser difícil alguém fazer melhor. Durante este ano ganhámos o Mudialito, o Torneio da China, a medalha de ouro nos Jogos Europeus, o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo. A diferença? É a qualidade dos jogadores, é isso que faz as equipas ganharem. A grande arma para ganhamos este Mundial foi a forma como defendemos", acrescentou o técnico.Madjer, que aos 42 anos despede-se da Seleção, manifestou o seu "orgulho". "Estou feliz pelo trabalho realizado e com imenso orgulho deste grupo fantástico. Temos vindo ao longo dos anos a conquistar o nosso espaço e demonstrar que a modalidade merece ser reconhecida. Termino da melhor forma e agradecendo a todos os que me permitiram chegar até aqui", frisou o jogador, explicando depois a emoção que demonstrou na final. "É o cair da ficha, que ainda não caiu totalmente, da minha retirada."