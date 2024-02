Mário Narciso antevê Omã: «Sinto o grupo com o moral bastante elevado»

O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, garantiu esta segunda-feira que a seleção está confiante e com o moral em alta para o jogo com Omã, que decidirá a passagem aos quartos de final do Mundial, no Dubai.

"Sinto o grupo com o moral bastante elevado. Aliás, nem seria de esperar outra coisa, pois perder contra o Brasil (3-2) e nas condições em que perdemos não é desmoralizador. Portanto, em relação ao moral, estará em alta", garantiu o treinador.

A seleção portuguesa de futebol de praia chega na terça-feira à terceira e última jornada do Grupo D com os mesmos três pontos de Omã, ambos resultantes de vitórias diante do México, e atrás do Brasil, que tem cinco pontos.

Os brasileiros venceram na segunda jornada a seleção das quinas, já no prolongamento.

"Será um jogo diferente, embora Omã também tenha jogadores dotados tecnicamente, mas que não são como os do Brasil que ontem [domingo] defrontámos. Tem uma equipa muito forte fisicamente, será mais uma batalha que temos de ultrapassar", acrescentou Mário Narciso.

O selecionador anteviu o jogo de terça-feira aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol, bem como o pivô Miguel Pintado, considerando que a motivação pode pesar no confronto com Omã.

"Têm duas ou três individualidades bastante fortes, sabemos que a principal dificuldade será a motivação, que a nossa estará em alta, mas sabemos que para eles também é uma final", advertiu o jogador português.

Um contexto que Portugal pode ultrapassar, se encarar também o jogo, que terá início às 13h00 (horas de Lisboa) como uma final: "estamos habituados a este tipo de jogos, encarar como finais, como jogos importantes e não vamos defraudar".

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final, agendados para 22 de fevereiro, sendo que a 'poule' de Portugal cruza-se com o Grupo C, composto por Senegal, Bielorrússia, Colômbia e Japão.

Portugal é tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), mas na última edição da competição, na Rússia, não passou a fase de grupos.