Mário Narciso chama 15 para estágio

A Seleção Nacional de futebol de praia volta a reunir no domingo para um estágio de preparação na Mealhada, que contará com um jogo particular com um adversário ainda a definir. O selecionador nacional Mário Narciso chamou 15 jogadores. Eis a lista: Rúben Regufe, Elinton Andrade, Pedro Mano, Rui Coimbra, Bruno Torres, André Lourenço, Bernardo Lopes, Duarte Algarvio, Rúben Brilhante, João Cabral, Bê Martins, Rodrigo Pinhal, Miguel Pintado, Léo Martins e Von.