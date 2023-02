E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal prepara-se para realizar mais um estágio de preparação que inclui dois encontros com a Polónia, agendados para os próximos dias 28 e 29 de fevereiro, em Sesimbra, ambos com apito inicial marcado para as 16 horas.





O selecionador Mário Narciso convocou 15 jogadores para o regresso aos trabalhos da equipa das quinas. Eis os eleitos: Rúben Regufe, Elinton Andrade, Pedro Mano, Rui Coimbra, Bruno Torres, André Lourenço, Rúben Brilhante, Duarte Algarvio, Nuno Belchior, Jordan Santos, Bernardo Santos, Rodrigo Pinhal, Miguel Pintado, Leonardo Santos e Duarte Vivo.