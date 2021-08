Mário Narciso destaca "aplicação" que permitiu a Portugal dar a volta a Omã

O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, destacou a "aplicação" dos jogadores lusos no jogo com Omã, sem a qual Portugal não teria conseguido vencer por 5-3, na estreia no Campeonato do Mundo, em Moscovo.

"Ganhar é sempre importante. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Omã é uma equipa muito rápida quando consegue ganhar a bola. Se não nos tivéssemos aplicado tanto, não conseguiríamos ganhar este jogo", afirmou Mário Narciso, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico referiu que "o primeiro obstáculo está ultrapassado" e que a seleção nacional já está a pensar no embate com o Senegal, no próximo domingo, embora deixando um alerta: "A qualidade das seleções de futebol de praia tem subido de ano para ano. Jogar contra qualquer equipa é sempre uma carga de trabalhos."

Já Léo Martins, autor de três golos na partida com Omã, confessou que os jogadores sentiram "alguma ansiedade por ser o primeiro jogo", mas considerou que "Portugal nunca perdeu a tranquilidade e virou o jogo no momento certo, controlando até ao fim".

"A vitória dá-nos confiança e a tranquilidade que necessitamos para encarar os próximos dois jogos da fase de grupos. Queremos muito qualificar-nos para a próxima fase e ir até à final defender o nosso título", disse Léo Martins.

Portugal, campeão mundial em título, venceu esta tarde Omã por 5-3, em jogo da primeira jornada do grupo D do Mundial de futebol de praia, no qual chegou a estar a perder por 3-2.

A equipa nacional ocupa o segundo lugar do grupo D, com os mesmos três pontos do Senegal, que hoje goleou o Uruguai por expressivos 6-1 e lidera o agrupamento, por ter melhor diferença de golos face à seleção lusa.

Na segunda jornada, Portugal vai defrontar o Senegal, no domingo, às 18:30 (hora de Lisboa), enquanto Omã e Uruguai jogam a outra partida do grupo D. Na derradeira ronda, a seleção portuguesa terá pela frente os uruguaios, na próxima terça-feira.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos qualificam-se para os quartos de final da competição.