Mário Narciso divulga os 12 eleitos de Portugal para o Mundial

O selecionador português de futebol de praia divulgou esta quarta-feira os 12 convocados para o Campeonato do Mundo da modalidade, que vai decorrer entre 21 de novembro e 1 de dezembro, em Assunção, no Paraguai.

Após o estágio em Sesimbra, Mário Narciso abdicou dos jogadores Pedro Mano, Ricardinho e Rodrigo Pinhal, mas assegurou que os três atletas "que ficaram de fora aceitaram a decisão" e que vão "continuar a lutar por um lugar" na 'equipa das quinas'.

Por outro lado, o selecionador nacional revelou que todos estão "desejosos" de iniciar o Mundial2019, no qual Portugal se vai estrear diante da Nigéria.

O conjunto luso vai reunir-se na sexta-feira, partindo nesse mesmo dia para Assunção, cidade que vai acolher a fase final da competição.

Portugal está integrado no grupo D do Mundial, juntamente com Brasil, Nigéria e Omã, sendo que a estreia está agendada para 22 de novembro, frente aos nigerianos (20:50, hora de Lisboa). Seguem-se os confrontos com o campeão em título, Brasil, em 24 de novembro (00:00), e Omã, em 26 (20:50).

Lista dos 12 convocados para o Mundial'2019:

- Guarda-redes: Elinton Andrade (Flamengo, Bra) e Tiago Petrony (Sporting).

- Fixos: Bruno Torres (Sporting de Braga), Rui Coimbra (Sporting) e André Lourenço (sem clube).

- Alas: Madjer (Sporting), Jordan Santos (Sporting de Braga), Belchior (Sporting), Bê Martins (Sporting de Braga) e Rúben Brilhante (ACD Sótão).

- Pivôs: Von (sem clube) e Léo Martins (Sporting de Braga).