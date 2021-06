Mário Narciso e o desaire diante da Ucrânia: «Foi o dia dos guarda-redes»

Portugal perdeu, após prolongamento, com a Ucrânia, por 1-0, e falhou o acesso à final da fase de qualificação para o Mundial'2021, para o qual já se apurou. No final do encontro, realizado na Nazaré, o selecionador nacional Mário Narciso lamentou a falta de eficácia dos lusos, numa partida em que foram os guarda-redes a brilhar.





"Estes jogos, depois da qualificação para o Mundial estar confirmada, já não têm grande sentido, mas ninguém gosta de perder. Acho que ainda poderíamos estar lá [dentro de campo] neste momento que ainda não teríamos marcado golo. Foi o dia dos guarda-redes. O guardião da Ucrânia esteve muito bem, tivemos várias ocasiões em que normalmente fazemos golo", frisou.A equipa das Quinas vai agora medir forças com a Bielorrússia, que perdeu este sábado diante da Espanha por 3-1, em encontro de atribuição do 3.º lugar."O jogo de amanhã [domingo] com a Bielorrússia vale alguns pontos para o ranking mundial, que nós lideramos. É um fator motivacional. Para além disso, servirá também para irmos criando mais rotinas e hábitos com as novas regras implementadas recentemente pela Beach Soccer e a FIFA", reiterou.