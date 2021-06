Mário Narciso: «O principal está feito mas queremos ganhar aqui até ao fim»

Portugal garantiu o apuramento para o Mundial'2021, que decorrerá em agosto na Rússia, após golear o Azerbaijão por 6-1, na Nazaré. No final do encontro dos quartos-de-final da fase de qualificação para a competição, o selecionador nacional mostrou-se satisfeito com o trabalho do seus jogadores, que diz terem lutado para tornar o jogo mais fácil.





"Mesmo não tendo os nossos argumentos técnicos, este adversário bate-se bem, é uma equipa muito boa fisicamente. Sabíamos que íamos encontrar isto e só conseguimos tornar este jogo mais fácil porque lutámos tanto quanto o Azerbaijão. Prevíamos que eles quebrassem no segundo período, porque não é fácil andar a correr atrás de jogadores como nós temos, que dão a bola e andam, e isso aguenta-se um período, mas não se aguenta o jogo todo", começou por dizer Mário Narciso.

"Nem lhes quero dizer a eles que o resto [da qualificação] já não tem interesse, porque já garantimos o lugar no Mundial. Mas queremos sempre ganhar, porque a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. O principal está feito, mas, mesmo com a descompressão, queremos ganhar aqui até ao fim. Até lá [Mundial] ainda há muita coisa, o Euro Winners de clubes, o nosso campeonato... Ainda se vai passar muita coisa", finalizou.



Quem também comentou este apuramento de Portugal, que vai defender o título mundial alcançado em 2019, foi Rúben Brilhante, ele que inaugurou o marcador nesta partida.



"O jogo foi difícil, estávamos à espera de uma equipa muito agressiva e aguerrida e foi isso que encontrámos aqui hoje. Mas felizmente pude ajudar a equipa com o meu golo e conseguimos o nosso principal objetivo, que era garantir um lugar no Mundial. A nossa equipa tem feito um percurso excelente e este foi um início de época muito importante", começou por referir.

"Estes jogos são sempre muito difíceis, e com os ressaltos na areia ainda mais se tornam frente a equipas como estas, que procuram muito contacto. Mas estivemos bem, livrámo-nos desses momentos, conseguimos trocar a bola, dar e andar, e isso foi a chave para este jogo: dar movimento", afirmou o jogador, que não esqueceu a lesão sofrida por Rui Coimbra ainda no início do encontro.

"Damos sempre tudo por todo e sentimos muito a lesão do Rui [Coimbra]. Quisemos dar-lhe uma alegria e transmitir-lhe que ele está nos nossos corações e desejamos que não seja nada de grave", concluiu.