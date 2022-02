Mário Narciso satisfeito no balanço do estágio: «Estavam todos melhores do que antecipei»

A Seleção Nacional de futebol praia concluiu, esta quarta-feira, o primeiro estágio de preparação do ano. A equipa das Quinas trabalhou durante três dias em Quarteira e o selecionador Mário Narciso fez um balanço positivo da concentração, na qual teve à disposição 15 jogadores e orientou cinco sessões de treino."Os atletas mais assíduos nestas andanças tiveram a oportunidade de arrancar os motores para o que aí vem, ao mesmo tempo em que se deu a chance de enturmar os estreantes. Foi muito positivo poder observar os que vêm menos vezes. A observação foi bastante proveitosa, ainda que não tinha sido uma questão de os conhecer, pois já os conhecia do ano anterior. Verifiquei, no entanto, que todos, sem excepção, estavam melhores do que antecipei, o que me agradou", afirmou o técnico, de 68 anos, ao site da FPF."Em relação às ausências, houve quem falhasse a convocatória por lesão, casos do Rui Coimbra, que apenas regressará em Abril. Outros deixaram de vir por opção. Não é que eles estejam de fora da minha consideração. Ninguém foi riscado. Consoante as vontades individuais, os momentos de forma e as necessidades do grupo, eu escolho quem faz parte do lote. Não se trata de exclusões", acrescentou Mário Narciso.