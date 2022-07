Mundialito será jogado fora de Portugal pela primeira vez em 25 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mundialito de futebol de praia vai ocorrer pela primeira vez, em 25 anos, fora de Portugal, segundo informa a Federação Portuguesa de Futebol. As Ilhas Canárias, em Espanha, vão acolher a prova entre 21 e 23 de julho.Portugal vai participar no escalão masculino assim como as congéneres de Espanha, Estados Unidos e Japão.No setor feminino, o torneio na sua edição inaugural será jogado por Espanha, Inglaterra, República Checa e Ucrânia.