Pedro Mano antevê Mundial: «Estou confiante, sinto a equipa muito bem preparada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes internacional português Pedro Mano disse esta quarta-feira ter as "melhores expectativas" para o Mundial de futebol de praia, mostrando-se confiante para a competição, que se disputa a partir de 15 de fevereiro, no Dubai.

"Estou confiante, sinto a equipa muito bem preparada, o nosso ambiente é espetacular e temos as melhores expectativas possíveis", comentou o jogador, citado pela assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

Pedro Mano esteve em destaque na terça-feira, no estágio que decorre em Mascate e naquele que foi o último jogo de preparação da seleção portuguesa para o Mundial, ao marcar o golo da vitória diante do Egito (3-2), já no prolongamento.

"É sempre bom ajudar a equipa, mas aqui o importante é Portugal ganhar e não quem marca os golos, mas sinto-me feliz por ter ajudado e que possa fazê-lo mais vezes", considerou.

O Mundial de futebol de praia decorre de 15 a 25 de fevereiro, no Dubai.

Portugal está inserido no Grupo D e estreia-se na competição frente ao México (16 de fevereiro), joga com o Brasil dois dias depois (18 de fevereiro) e encerra a fase de grupos frente a Omã (20 de fevereiro).

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final, agendados para 22 de fevereiro, sendo que a 'poule' de Portugal cruza-se com o Grupo C, composto por Senegal, Bielorrússia, Colômbia e Japão.

Portugal é tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), mas, na última edição da prova, na Rússia, não passou a fase de grupos.