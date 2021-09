Portugal alcança primeira vitória na Liga Europeia feminina

A seleção portuguesa de futebol de praia feminina conquistou este sábado a primeira vitória de sempre, diante da República Checa, por 5-2, na praia de Buarcos, na Figueira da Foz.

A equipa das quinas, comandada pelo antigo internacional Alan, chegou à vitória na terceira parte, com golos de Carolina Ferreira (27 minutos), Érica Ferreira (30') e Joana Flores (34'), desempatando o encontro.

Ema Toscano (14) e Érica Ferreira (19) marcaram os golos lusos, enquanto Pilouskova (15) e Mody (19) assinaram os tentos checos, que resultaram na igualdade 2-2, após o segundo período.

"Espero que seja a primeira de muitas vitórias. É bom fazer história. Começámos há pouco tempo, estamos a ir passo a passo. As jogadoras estão de parabéns. Têm poucos dias de treino e estou orgulhoso por esta vitória", afirmou Alan, após o triunfo, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Com esta vitória, depois dos desaires com Suíça (3-1), na sexta-feira, e Inglaterra (3-2), na quinta, a seleção portuguesa vai disputar o quinto lugar da competição, frente à Ucrânia, no domingo, a partir das 15:15.