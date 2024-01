Portugal bate Marrocos em jogo de preparação para o Mundial

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu esta quinta-feira a congénere marroquina, por 3-2, em Casablanca, no primeiro de dois encontros particulares de preparação para o Campeonato do Mundo de 2024.

Jordan Santos, aos sete minutos do primeiro período, Bê Martins, aos 11 do segundo período, e Pedro Mano, no terceiro minuto do prolongamento, fizeram os tentos portugueses, numa partida disputada no Complexo Mohammed VI.

Do lado de Marrocos, marcaram Badr El Kraichly, aos quatro minutos do primeiro período, e Houssam Ezzarkaoui, aos cinco do terceiro período.

Os comandados de Mário Narciso voltam a defrontar a formação africana no próximo sábado.

O Mundial de futebol de praia decorre de 15 a 25 de fevereiro, no Dubai, e Portugal está inserido num grupo com México (jogo a 16 de fevereiro), Brasil (18 de fevereiro) e Omã (20 de fevereiro).