Portugal dá a volta a Omã e arranca Mundial de futebol de praia com triunfo

Portugal iniciou esta sexta-feira a defesa do título mundial de futebol de praia da melhor forma, mas foi obrigado a operar a reviravolta sobre Omã para vencer por 5-3 o encontro inaugural do grupo D do Campeonato do Mundo.

A formação comandada por Mário Narciso não poderia ter pedido melhor começo no Luzhniki Beach Soccer Stadium, em Moscovo, já que estavam decorridos apenas dois minutos quando Léo Martins adiantou os campeões mundiais.

Contudo, Omã, que ocupa o 22.º lugar do ranking mundial de futebol de praia, mostrou ser um adversário competitivo e foi em busca do empate, com sucessivos remates à baliza de Elinton Andrade, ainda que sem o sucesso desejado.

O golo da igualdade acabaria mesmo por chegar em cima do final do primeiro período, através de Nooh Al Zadjali, só que Léo Martins bisou e ainda conseguiu levar Portugal em vantagem para o segundo período.

A seleção nacional teve uma entrada desastrosa no segundo parcial e, em apenas dois minutos, viu a formação do Médio Oriente dar a volta na areia moscovita, com um golo de Jalal Al Sinani e uma infelicidade de Fábio Costa, que marcou na própria baliza.

O mesmo Fábio Costa redimiu-se poucos minutos depois e empatou a partida, dando o mote para o que restava do segundo período, durante o qual a equipa das quinas se recolocou em vantagem por intermédio de Léo Martins e ainda fixou o marcador através do guardião Elinton Andrade.

Embora as duas equipas tenham procurado mais golos no derradeiro parcial, o marcador não se alterou e Portugal entrou a vencer no Campeonato do Mundo, que decorre até 29 de agosto, em Moscovo.

A equipa nacional ocupa o segundo lugar do grupo D, com os mesmos três pontos do Senegal, que goleou o Uruguai por expressivos 6-1 e lidera o agrupamento, por ter maior diferença de golos face a Portugal.

Na segunda jornada, Portugal vai defrontar o Senegal, no domingo, às 18:30 (hora de Lisboa), enquanto Omã e Uruguai jogam a outra partida do grupo D. Na derradeira ronda, a seleção portuguesa terá pela frente os uruguaios, na próxima terça-feira.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos qualificam-se para os quartos de final da competição.

Jogo disputado no Luzhniki Beach Soccer Stadium, em Moscovo.

Portugal - Omã, 5-3.

No final do primeiro período: 2-1.

No final do segundo período: 5-3.

Marcadores:

1-0, Léo Martins, 02 minutos.

1-1, Nooh Al Zadjali, 11.

2-1, Léo Martins, 11.

2-2, Jalal Al Sinani, 13.

2-3, Fábio Costa, 14 (própria baliza).

3-3, Fábio Costa, 20.

4-3, Léo Martins, 21.

5-3, Elinton Andrade, 24.

- Portugal: Elinton Andrade, André Lourenço, Belchior, Bê Martins e Léo Martins. Jogaram ainda: Pedro Mano, Bruno Torres, Rúben Brilhante, Fábio Costa, Rodrigo Pinhal, Miguel Pintado e Von.

Selecionador: Mário Narciso.

- Omã: Said Al Farsi, Jalal Al Sinani, Mushel Al Araimi, Nooh Al Zadjali e Khalid Al Oraimi. Jogaram ainda: Amjad Al Hamadani, Mandhar Al Araimi, Yahya Al Araimi, Eid Al Farsi, Ahmed Al Masharfi, Adbullah Al Sauti e Salim Al Oraimi.

Selecionador: Talib Al Thanawi.

Árbitro: Mariano Romo (Argentina).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kahlid Al Oraimi (12 e 13) e Eid Al Farsi (17). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Kahlid Al Oraimi (13).