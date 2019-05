Portugal falha meias-finais da qualificação europeia dos World Beach Games

A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu esta sexta-feira por 5-4 com a congénere da Suíça e falhou o apuramento para as meias-finais da ronda de qualificação europeia para os World Beach Games.Em Salou, na Catalunha, a equipa orientada por Mário Narciso, que na véspera tinha batido o Cazaquistão, por 10-2, esteve a vencer por 4-1, com golos de Bruno Torres, André Lourenço, Von e Madjer, mas permitiu a reviravolta dos suíços, que 'faturaram' por Philipp Borer, Noel Ott, ambos com dois golos cada, e Glenn Hodel.Portugal vai agora tentar arrecadar o quinto posto da qualificação, defrontando, no sábado, a equipa que sair derrotada do confronto entre Ucrânia e Rússia.Caso garanta o quinto lugar, a seleção nacional irá, posteriormente, disputar um 'play-off' com o terceiro classificado da ronda de qualificação da América do Sul.A fase final da primeira edição dos World Beach Games vai realizar-se em San Diego, nos Estados Unidos, entre 10 e 15 de outubro.