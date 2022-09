Portugal falha tetra ao perder com Suíça na final da Liga Europeia

A seleção portuguesa de futebol de praia falhou este domingo a conquista de um inédito quarto título europeu consecutivo, ao perder com a Suíça, a final da Liga Europeia, por 6-5, em Cagliari, em Itália.

Stankovic, a 38 segundos do fim do encontro, resolveu o encontro a favor dos helvéticos, que estiveram quase sempre na frente, com os golos de Hodel, aos dois e 23 minutos, Stankovic, aos 10, além do assinado aos 36 minutos, e Ott, aos 17 e 18.

Já os lusos faturam por Bê Martins, aos 11 e 22, por André Lourenço, aos 13 - que valeu então o empate 2-2 --, por Rodrigo Pinhal, aos 32, e Léo Martins, aos 35, empatando o encontro a 5-5, a 1.12 minutos do fim.

A Suíça conquistou o seu segundo título europeu, igualando a Itália no historial da Liga Europeia, no qual Portugal soma oito títulos, seguido da Espanha e da Rússia, ambas com cinco. França, Ucrânia e Alemanha contam um, cada.