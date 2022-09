Portugal faz o pleno na fase de grupos da Liga Europeia de futebol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de praia assegurou esta quinta-feira o primeiro lugar do Grupo B da Liga Europeia, ao vencer a Polónia por 4-2, no último encontro desta fase da prova, que se disputa em Caglairi (Itália).

Depois de um período inicial em branco, a Polónia chegou a uma vantagem de 2-0, com golos de Pietrasiak e Bistuia, mas Portugal empatou ainda durante o segundo parcial, por Bê Martins e Miguel Pintado, antes de Belchior e, de novo, Bê Martins faturarem no terceiro período e assegurarem o triunfo.

Após as vitórias sobre Estónia (8-1), França (8-1) e Suíça (6-4), a equipa das quinas fez o pleno e fica à espera do segundo classificado do Grupo A, composto por Espanha, Itália, Azerbaijão, Alemanha e Ucrânia, para conhecer o adversário nas meias-finais de sábado.

No domingo, realiza-se a final da Liga Europeia de futebol de praia, na praia de Poetto, em Caglairi, e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.