Portugal garante apuramento para o Mundial'2021 após vitória sobre o Azerbaijão

A Seleção Nacional portuguesa carimbou esta sexta-feira o apuramento para o Mundial'2021, depois de golear o Azerbaijão por 6-1 nos quartos-de-final da fase de qualificação para a competição, que decorrerá em Moscovo de 19 a 29 de agosto.





Ao garantir um lugar nas 'meias' da referida fase de apuramento, a equipa orientada por Mário Nárciso confirmou a consequente passagem à fase final do torneio, na qual vai defender o título conquistado em 2019, no Paraguai. Será a 18.ª participação de Portugal num Campeonato do Mundo - o 9.º organizado pela FIFA - no qual já ergueu o troféu de campeão por três ocasiões, em 2001, 2015 e 2019.Os golos da equipa das Quinas foram apontados por Rúben Brilhante (6'), Bê Martins por duas vezes (14' e 16'), Belchior (14') e Léo Martins (29'), tendo ainda beneficiado de um autogolo de Elshad Manafov (17'). Sabir Alahguliyev apontou o golo de honra dos azeris (23').Também a Bielorrússia (venceu a Alemanha por 5-1), a Ucrânia (ganhou à Suíça por 6-5) e a Espanha (triunfou sobre a Itália no prolongamento por 5-4) asseguraram uma vaga no Mundial.Portugal volta a jogar no sábado diante da Ucrânia, no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré, nas meias-finais da fase de qualificação.