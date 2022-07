Portugal goleado pela Espanha na Liga Europeia feminina

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia foi este domingo goleada pela Espanha por 5-1, em jogo da terceira jornada da primeira etapa da Liga Europeia e caiu o terceiro lugar do grupo.

Na competição, cuja primeira fase decorreu na Nazaré, Portugal terminou os três primeiros jogos com os mesmos seis pontos de Espanha e Itália, que venceu Inglaterra por 3-2, mas termina atrás destas, com uma igualdade entre golos marcados e sofridos (10-10).

As espanholas terminam com uma diferença positiva de cinco (10 golos e cinco sofridos), e as transalpinas de mais um (9-8), enquanto a Inglaterra é quarta, com cinco pontos, a Ucrânia quinta, com três, e a República Checa quarta, com zero.

Em setembro, na Sardenha, em Alghero, disputam-se a quarta e quinta jornadas do grupo, com Portugal a defrontar Ucrânia e Inglaterra, e será quando se definirá então os quatro primeiros, que seguem para a final four da competição.

No jogo deste domingo, a seleção portuguesa foi incapaz de contrariar a adversária, com Lorena (dois minutos), Maria Romero (14 e 29), Andrea Mirón (27) e Carol Glez a marcarem para as espanholas, e Cristiana Costa a fazer o golo da equipa das quinas (27).