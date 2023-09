Portugal goleia Alemanha e apura-se para as 'meias' da Superfinal da Liga Europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu esta sexta-feira a Alemanha por 8-2 e apurou-se para as 'meias' da Superfinal da Liga Europeia-Os golos da equipa das quinas foram marcados por Bê Martins (3), Miguel Pintado (2), Léo Martins (1), Bernardo Lopes (1) e Jordan Santos (1).Nas meias-finais, que se disputam sábado, Portugal vai defrontar o vencedor do encontro entre a Itália, anfitriã do torneio, e a Roménia.