Portugal goleia EUA na estreia no Mundialito feminino de futebol de praia

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia goleou esta sexta-feira por 6-1 os Estados Unidos na estreia no Mundialito, a decorrer até domingo na Isla Canela, em Ayamonte (Espanha).

No primeiro período do jogo, a seleção nacional chegou à vantagem de 2-0, com golos de Andreia Silva e Daniela Pereira. No segundo, Portugal confirmou a sua superioridade com mais dois golos (4-0), por Ema Toscano e, novamente, Daniela Pereira.

No terceiro e último período, a seleção dos Estados Unidos reduziu a diferença para 4-1, por intermédio de Quigley, mas Portugal respondeu com mais dois golos, por Andreia Silva e Érica Ferreira.

Portugal, liderado por Alan Cavalcanti, prossegue a sua participação no Mundialito no sábado, frente a Inglaterra (13h00 em Lisboa), e encerra no domingo com a anfitriã e campeã em título Espanha (15h45).