Portugal inicia qualificação para o Mundial de futebol de praia com triunfo

A Seleção Portuguesa de futebol de praia iniciou esta quarta-feira a qualificação europeia para o Campeonato do Mundo com um triunfo diante da Alemanha, por 8-6, num encontro disputado em Baku, no Azerbaijão.

No Aquatic Palace, em Baku, a equipa comandada por Mário Narciso construiu o resultado com os golos de Torres (12 minutos), Rúben Brilhante (20' e 21'), Léo Martins (28' e 37'), Rui Coimbra (29'), Jordan Santos (35') e Miguel Pintado (36').

Pela Alemanha marcaram Oliver Olli (10' e 37'), Christoph Luth (16'), Jannes Peterson (23'), Jonas Schulte (24') e Peer Petry (32').

Na quinta-feira, a equipa das quinas defronta a França e, no dia seguinte, mede forças com a Grécia, com ambos os encontros a iniciarem-se às 14h30 (hora de Lisboa).

A fase final do Campeonato do Mundo, conquistado por Portugal em 2001, 2015 e 2019, realiza-se nos Emirados Árabes Unidos, entre 15 e 25 de fevereiro de 2024.