Portugal mantém segundo lugar do ranking mundial

A seleção portuguesa de futebol de praia continua no segundo lugar do ranking mundial, que conta com 118 países e é liderado pelo Brasil, de acordo com a tabela esta segunda-feira publicada pela Beach Soccer World Wide.





No pódio, além do Brasil e de Portugal, que lidera a lista em termos europeus, está também a Rússia, no terceiro posto, seguindo-se a Itália, o Irão, o Paraguai e Espanha. A Suíça, o Taiti e o México fecham o 'top 10'.A equipa das quinas, comandada por Mário Narciso, conquistou, recentemente, a Liga Europeia, aliando esta conquista à medalha de ouro alcançada nos Jogos Europeus de Minsk, na Bielorrússia.