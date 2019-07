Portugal perde com Bielorrússia no apuramento para o Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu esta quinta-feira por 3-2 com a Bielorrússia, na primeira jornada do Grupo 1 da segunda ronda de qualificação europeia para o Mundial de 2019, em Moscovo.Depois de na véspera ter 'atropelado' a Lituânia (10-1), no 'play-off', a equipa comandada por Mário Narciso entrou da pior forma na fase seguinte e esteve mesmo a perder por 3-0, face aos golos de Vadzim Bokach, Ivan Kanstantsinaiu e Ryabko Anatoliy.Dois tentos de Von, o segundo nos instantes finais da partida, ainda deram esperança a Portugal, que acabou por não conseguir o empate e somou o primeiro desaire na ronda de qualificação.Após a primeira jornada, a seleção lusa ocupa o terceiro lugar do Grupo 1, atrás da Bielorrússia e também da Itália, que bateu hoje por 3-1 a Polónia, precisamente o próximo adversário da equipa das 'quinas', em jogo agendado para quinta-feira.O Grupo 2 é disputado por Rússia, Azerbaijão, Espanha e Suíça.Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se diretamente para o Mundial, enquanto os terceiros colocados vão disputar um 'play-off' para definir a quinta vaga.A fase final do Mundial de 2019 realiza-se no Paraguai, entre 21 de novembro e 01 de dezembro.