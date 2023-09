Portugal perde frente à Itália e cai nas "meias" da Superfinal da Liga Europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de praia falhou este sábado a presença na final da Superfinal da Liga Europeia, que decorre em Alghero, Itália, até domingo, depois de perder com a seleção anfitriã, por 2-1.

A equipa orientada por Mário Narciso colocou-se na frente, graças ao remate certeiro de Bê Martins, porém, os transalpinos conseguiram operar a reviravolta, face aos golos de Bertacca e Giordani.

No domingo, a Espanha, atual detentora do troféu, e a Itália vão enfrentar-se na final, enquanto os lusos vão disputar o encontro de atribuição do terceiro lugar frente à seleção da Bielorrússia.