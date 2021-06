Portugal segue para os 'quartos' no apuramento para o Mundial'2021

A Seleção Nacional venceu a Turquia por 4-2 e garantiu a passagem aos quartos-de-final da fase de apuramento para o Mundial’2021 – quando ainda falta disputar o jogo da última jornada do Grupo A, esta quarta-feira (16h45), frente à Ucrânia.





No Estádio do Viveiro, na Nazaré, a equipa comandada por Mário Narciso construiu a vitória com os remates certeiros de Léo Martins (2), Belchior e Bê Martins - enquanto Cem Keskin bisou para os turcos - e agora irá disputar a liderança do grupo com a seleção ucraniana, que goleou o Cazaquistão por 6-1.Para se apurar para o Mundial, Portugal terá de atingir as meias-finais desta fase de qualificação. O Campeonato do Mundo, recorde-se, decorrerá em Moscovo, na Rússia, de 19 a 29 de agosto.