Portugal sobe à liderança do ranking mundial

Portugal saltou para o topo do ranking mundial de futebol de praia, depois de um 2019 marcado por troféus, como as conquistas do Mundial, da Liga Europeia, dos Jogos Europeus de Minsk, do Mundialito e ainda do Torneio da China. Tudo somado vale 4.566 pontos, o suficiente para tirar o Brasil da frente.





É a segunda vez desde 2017 que a equipa das quinas, orientada por Mário Narcisco, é líder do ranking feito pelo Beach Soccer Worldwide, sendo que as únicas outras nações a terem ocupado o topo na história foram Brasil e Rússia."Portugal tem estado no top 3 do ranking mundial nas últimos 6 anos. A liderança do ranking é consistente com a performance da Seleção Nacional e a melhoria qualitativa da atividade interna do futebol de praia", afirmou Pedro Dias, diretor da FPF.