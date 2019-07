Portugal soma segunda goleada na qualificação para o Mundial

A seleção portuguesa somou este sábado a segunda goleada na qualificação para o Mundial de futebol de praia, ao vencer a Noruega, por 12-1, em jogo da segunda jornada do Grupo B.Um dia depois de vencer a Moldávia, por 13-3, Portugal somou o segundo triunfo folgado, com golos de Léo Martins (3), Rúben Brilhante (2), André Lourenço (2), Madjer (2), Jordan (2) e Rui Coimbra (1), com Park Ling-Li a fazer o único tento norueguês.A 'equipa das quinas' decide o vencedor do Grupo B na segunda-feira, frente à França, que também tem seis pontos, mas pior diferença de golos."Foi um jogo que, mais uma vez, tornámos fácil pela entrega e empenho dos nossos jogadores. Hoje, os jogadores fizeram aquilo que é o ideal para se fazer neste tipo de terrenos muito pesado, que é jogar pelo ar. As coisas depois começaram a sair bem e mantiveram essa forma de jogar até ao fim, o que fez com que tivesse sido uma partida com uma boa nota artística e com um estilo de jogo bonito", afirmou.As 16 formações com melhor registo das 20 distribuídas pelos cinco agrupamentos disputarão um 'play-off', com os oito vencedores dessa etapa a serem colocados em dois grupos, com os dois primeiros classificados a qualificarem-se diretamente para o Mundial, enquanto os terceiros disputam um 'play-off'.