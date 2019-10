Portugal vence Bielorrúsia na preparação para Mundial2019 de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu, esta segunda-feira, a Bielorrússia na marcação de penáltis, após um empate a cinco golos no final do tempo regulamentar, em jogo de preparação integrado no estágio que para o Mundial2019.Numa partida com três períodos de 20 minutos cada, a 'equipa das quinas' encontrou forte réplica da seleção bielorrussa, que impôs um empate a cinco golos no fim do tempo regulamentar, só desfeito na marcação de penáltis em que Portugal levou a melhor ao concretizar quatro contra três do adversário.Os cinco golos lusos marcados no tempo regulamentar foram de autoria de Belchior, por duas vezes, Rui Coimbra, Madjer e Rui Brilhante.A seleção portuguesa volta a defrontar a Bielorrússia na terça-feira, no estágio que decorre em Sesimbra até quarta-feira, como preparação para o Mundial2019 que se realizará no Paraguai entre 21 de novembro e 01 de dezembro de 2019 e no qual irá defrontar no grupo D as seleções do Brasil, da Nigéria e de Omã.A 'equipa das quinas' inicia a competição frente à Nigéria, a 22 de novembro, a partir das 14:50 (hora portuguesa), defronta a seguir o Brasil, dois dias depois, a partir das 18:00, e finalmente a seleção de Omã, a 26 de novembro, a partir das 14:50.Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 28 de novembro e, caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do grupo C nas meias-finais, a 30 de novembro, estando a final agendada para 01 de dezembro.