Portugal vence Emirados Árabes Unidos em jogo particular

A seleção portuguesa de futebol de praia bateu esta quarta-feira a congénere dos Emirados Árabes Unidos (EAU), por 6-5, no prolongamento, após a igualdade a cinco bolas registada no tempor regulamentar, em partida de preparação na Batalha, Leiria.



No segundo jogo particular entre as duas formações, com o primeiro a ser vencido por Portugal (6-4), na terça-feira, os EAU entraram melhor e chegaram a ter uma vantagem de três golos, mas a equipa das quinas reagiu e acabou por assegurar a vitória.

Belchior, por duas vezes, João Cabral, André Lourenço, João Gonçalves e Miguel Pintado marcaram os golos de Portugal, enquanto Abdulah Abbas, Abbas Ali, Ahmed Beshr, Waleed Bashr e Rasheed Eid apontaram os golos da formação do Médio Oriente.