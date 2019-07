Portugal vence França por 3-1 e marca encontro com a Lituânia

Portugal bateu a França por 3-1 e somou a terceira vitória em três jogos na primeira fase de apuramento para o Campeonato do Mundo. O sorteio realizado pouco depois do embate com os gauleses, nas areias de Moscovo, ditou que a equipa orientada por Mário Narciso terá de defrontar esta terça-feira a Lituânia na segunda fase da qualificação, sendo que apenas a vitória interessa para Portugal poder seguir para a última etapa – também a disputar numa fase de grupos.





Quanto à partida com a França, a equipa das quinas até começou por apanhar um susto quando Angeletti rematou com sucesso para o fundo das redes da baliza defendida por Elinton Andrade. No entanto, Belchior fez o empate pouco depois com um fantástico pontapé de bicicleta que não deu hipóteses a Dupin. Madjer, com alguma sorte à mistura, e Elinton Andrade, com um passe disfarçado de remate, fizeram os outros dois golos que confirmaram Portugal como a equipa mais forte do Grupo B.