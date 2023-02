Portugal vence Moldávia em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal venceu esta quinta-feira a seleção da Moldávia em Quarteira, por 5-2, num jogo particular entre ambas as formações de futebol de praia.A equipa dirigida por Mário Narciso marcou por Jordan Santos (2'), Leo Martins (9' e 11'), Miguel Pintado (9') e Bê Martins (12').Já o conjunto adversário anotou os golos por Cojocari (3') e Eugeniu Borovschi (8'). Ambas as formações voltam a encontrar-se na sexta-feira, também em Quarteira.