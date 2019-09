Portugal vence Ucrânia na Superfinal da Liga Europeia

A seleção portuguesa de futebol de praia obteve esta sexta-feira a segunda vitória consecutiva na Superfinal da Liga Europeia, ao vencer a Ucrânia por 3-1, em jogo da segunda jornada do grupo 2.A seleção ucraniana marcou primeiro, por intermédio de Yuri Shcherytsa, mas a resposta lusa surgiu logo na saída de bola, com Madjer a igualar, após remate forte de pé esquerdo.No segundo período, aos oito minutos, Bê Martins operou a reviravolta no marcador e no terceiro período Jordan Santos estabeleceu o resultado final, perto do final.O próximo adversário de Portugal é a Itália, que defronta no sábado, a partir das 18:00, num jogo em que está em causa um lugar na grande final, visto que apenas o primeiro lugar do grupo lhe dá acesso.