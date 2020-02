Portugal vice-líder mundial

A Seleção Nacional de futebol de praia manteve o segundo lugar do ranking da ‘Beach Soccer Worldwide’, com 4.287 pontos, sendo superada apenas pelo Brasil (4.507). Depois da subida de duas posições a seguir à conquista do título mundial, a equipa orientada por Mário Narciso consolida a vice-liderança e diminui a distância para o líder.

A Itália fecha o pódio (3.961) deste ranking, que até ao 10º lugar está assim ordenado: Rússia (3.923), Irão (2.489), Japão (2.316), Espanha, (2.252), Suíça (2.000), Paraguai (1.866) e Senegal (1.763)

Recorde-se que Portugal teve um 2019 de grande sucesso, com as conquistas do Campeonato do Mundo do Paraguai, da Liga Europeia, da medalha de ouro nos Jogos Europeus de Minsk, do Mundialito’2019 e ainda do Torneio da China.