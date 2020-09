Portugal sagra-se bicampeão europeu de futebol de praia

Portugal sagrou-se este domingo campeão europeu de futebol de praia, depois de vencer a Suíça por 5-4, na Nazaré, conquistando assim o sétimo título da Liga Europeia, segundo consecutivo.

As duas seleções chegavam à 3.ª e última jornada com os mesmos 6 pontos e discutiam entre si a edição 2020 do troféu.



Léo Martins colocou a equipa de Mário Narciso em vantagem no primeiro período, mas os suíços empataram pouco depois e André Lourenço voltou a dar vantagem a Portugal antes do descanso. No arranque do 2.º período, Léo Martins bisou na partida e fez o 3-1, só que os helvéticos fizeram dois golos em pouco tempo e empataram o jogo.



Portugal voltaria a liderar o marcador com um golo de Belchior, mas mais uma vez a Suíça reagiu e restabeleceu o empate. A poucos segundos do final do 3.º períod, Léo Martins completou o hat-trick e deu o triunfo a Portugal, que junta assim o título europeu ao de campeão do Mundo.