Portugal volta a vencer na qualificação para a Liga Europeia

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu este sábado por 3-1 a Ucrânia, na segunda jornada do grupo 1 da primeira fase de qualificação da Liga Europeia, que decorre até domingo na Nazaré.A equipa de Mário Narciso já tinha vencido por 3-1 o primeiro jogo, frente à Polónia, e hoje conseguiu repetir o resultado, com golos de Rui Coimbra, Torres e Belchior, com um tento de Zavorotnyi para os ucranianos.No domingo, a seleção encerra a primeira fase frente à Suíça, tendo já a presença na fase final garantida, enquanto anfitrião, mesmo que os jogos contem para o ranking europeu e mundial.A seleção venceu em junho o ouro nos Jogos Europeus, em Minsk, e tem como objetivo a fase final do Campeonato da Europa, na Figueira da Foz, em setembro, já depois d asegunda ronda de apuramento, em Catânia, Itália.