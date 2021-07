Portugueses já conhecem adversários da Euro Winners Cup

As equipas portuguesas que vão participar na próxima edição da Euro Winners Cup ficaram esta quarta-feira a conhecer os adversários. O Sp. Braga, campeão em três ocasiões (2017, 2018 e 2019), é um dos favoritos à vitória na prova que vai decorrer no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré, entre os dias 12 e 18 deste mês.





SótãoBelenensesDjoker (Moldávia)Norsjo (Suécia)Marseille BT (França)Kristall (Rússia)San Francisco (Espanha)NazarenosSportingVarzimFalfala Kfar Qassem (Israel)La Louvière (Bélgica)Lokomotiv (Rússia)Molniya (Ucrânia)CaxinasMinots Marseille (França)Levante (Espanha)ChavesKrylya Sovetov (Rússia)Brainois (Bélgica)Artur Music (Ucrânia)BuarcosMelistar (Espanha)Telavi (Geórgia)Delta Saratov (Rússia)Vila FlorReal Munster (Alemanha)Playas de San Javier (Espanha)NacionalGRAPViareggio (Itália)Rosh Haayin (Israel)Rostocker Robben (Alemanha)New Team BS Brussels (Bélgica)Bemannia (Suécia)Nistru Chisinau (Moldávia)SesimbraBohemians (República Checa)Caldas da RainhaNapoli Patron (Grécia)Porto MendoCasa do Benfica de LouresGrande Motte Pyramide (França)Sp. BragaCopenhagen (Dinamarca)Servit (Ucrânia)Torrejón (Espanha)Spartak (Bulgária)Dinamo Batumi (Geórgia)Sótão B