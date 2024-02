Preparação em Mascate já arrancou

A Seleção Nacional de futebol de praia treinou ontem pela primeira vez em Mascate, capital de Omã, no arranque do estágio de preparação para o Mundial, que terá início a 15 de fevereiro. A estreia de Portugal está agendada para o dia 16, diante do México, seguindo-se o Brasil (18) e Omã (20), em jogos referentes ao Grupo D. Os 13 eleitos pelo selecionador nacional Mário Narciso jogarão amanhã frente ao Egipto num jogo particular, às 9h45 locas (5h45 em Portugal continental), e Miguel Pintado garante que a equipa das quinas está "motivada". "Todos os jogos serão complicados e todas as equipas podem vencer. Vamos lutar com todas as nossas forças nos 3 primeiros jogos. Podem ter a certeza de que tudo faremos para conquistar o Mundial", disse o jogador de 30 anos.