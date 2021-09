Proença congratula Seleção Nacional de futebol de praia pela conquista da Liga Europeia

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, congratulou a Seleção Nacional de futebol de praia pela conquista da Liga Europeia da modalidade, após bater na final a Bielorrússia, por 7-4.





"Quero felicitar a Seleção Nacional pela conquista do tricampeonato europeu em futebol de praia! Mais uma grande conquista do Talento português", escreveu, através da sua página oficial do 'Facebook'.