Rúben Brilhante já só pensa em levantar o troféu

Com o aproximar do 'Dia D', a intensidade aumenta. A Seleção Nacional de futebol de praia realizou duas sessões de trabalho em Mascate (Omã) na antecâmara do Campeonato do Mundo, que arranca no dia 15, no Dubai. O jovem Rúben Brilhante foi o porta-voz e deixou claro qual é o objetivo do grupo às ordens de Mário Narciso.

"As expectativas para o Mundial é ir jogo a jogo, sempre com o foco de ganhar todos e sair de lá campeões. Mas primeiro temos de pensar na fase de grupos, porque isso é o mais importante neste momento", começou por dizer o ala de 23 anos aos meios da FPF, abrindo o jogo sobre estes primeiros dias no Médio Oriente: "A preparação está a correr como esperado. Sinto a equipa confiante e a trabalhar muito! Estamos motivados porque queremos fazer um boa prestação logo desde o início, na fase de grupos. Vamos continuar a melhorar, enquanto equipa e individualmente."

Portugal estreia-se no Mundial no dia 16, frente ao México, seguindo-se os duelos com Brasil (18) e Omã (20). Os dois primeiros classificados passam aos quartos de final.