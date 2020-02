Rui Coimbra antevê bons testes

A Seleção Nacional de futebol de praia já está em Santos, no Brasil, onde vai realizar dois particulares com os canarinhos, e Rui Coimbra não tem dúvidas de que serão dois bons testes para a equipa se preparar para os desafios que aí vêm.

"É, talvez, o melhor jogo de futebol de praia de sempre. A nossa temporada começa assim, com dois desafios de preparação com o Brasil. Vão ser dois bons testes para uma época que queremos que seja repleta de êxitos", disse o fixo do Sporting, de 33 anos, aos canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol.

Na Arena Desportiva de Santos, situada na Praia do Gonzaga, Portugal, campeão do Mundo em título, vai encontrar uma equipa frente à qual, curiosamente, até perdeu na fase de grupos (7-9) nessa caminhada rumo à conquista do troféu no Paraguai, em dezembro. Rui Coimbra não tem dúvidas, por isso, de que as dificuldades serão muitas. "O Brasil é um adversário muito forte. Temos de estar muito concentrados defensivamente e aproveitar as oportunidades que vamos ter para fazer golos. Só assim conseguiremos vencer", finalizou o jogador.

A primeira partida entre a equipa de Mário Narciso e o Brasil está marcada para amanhã às 16 horas. O segundo embate realiza-se no domingo, às 13h.