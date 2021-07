Rui Coimbra falha o Mundial

Depois de Jordan, Rui Coimbra. O fixo do Sporting está fora do Mundial – a disputar entre 19 e 29 de agosto deste ano, na Rússia – devido a uma lesão no ligamento cruzado de um joelho. O capitão dos leões lesionou-se ao serviço da Seleção, com o Azerbaijão, mas só ontem se soube que dada a gravidade da lesão já não jogará mais nesta época.

Entretanto, arrancou a Euro Winners Cup, que decorre até dia 18, na Nazaré, com 17 equipas portuguesas entre os participantes. Eis os resultados das mesmas na 1ª jornada: Sp. Braga-Torrejón (9-1), Sporting-Louvière (5-1), Varzim-Kfar (2-7), Nazarenos-Marselha (6-7), Vila Flor-Munster (2-8), Sótão-Norsjo (6-1), GRAP-Nacional (6-3), Caxinas-Molniya (0-4), Chaves-Sovetov (2-4), C.Rainha-Sesimbra (1-0), Buarcos-Melistar (3-4), Belenenses-Djoker (5-2), P. Mendo-Pyramide (1-8) e Sótão B-D. Batumi (1-3).